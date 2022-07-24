Бывший защитник Десны Вадим Жук стал игроком клуба Бавария Хоф, сообщает пресс-служба немецкой команды.

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31-летний футболист перебрался в новый коллектив, выступающий в пятом по силе дивизионе чемпионата Германии (Оберлиге Бавария Север), в статусе свободного агента. Условия и сроки договора не сообщаются.

Напомним, Жук дебютировал на профессиональном уровне за Львов в 2009 году. Успел поиграть за Десну (трижды), Горняк, Сумы, Полтаву, Металлист 1925, Полесье и сербский Спартак из Субботицы. Прошлый сезон провел за Десну – 7 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Вадим уже успел дебютировать за свою новую команду – в матче против Ноймаркта (0:1) он провел на поле 90 минут и отличился желтой карточкой. После 3-х туров Бавария Хоф идет в турнирной таблице предпоследней, имея в своем активе 1 очко.

Кстати, за Баварию Хоф уже выступает один украинец – экс-хавбек Альянса Сергей Загинайлов.

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