Евертон та Блекпул зустрічалися в товариському поєдинку, а Віталій Миколенко відзначився забитим голом і результативним пасом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Блекпул – Евертон – 2:4

Голи: Медін, 44, Конноллі, 50 – Миколенко, 6, Девіс, 11, Деле Аллі, 47, 64

"Іриски" зіграли третій поєдинок на передсезонних зборах. Раніше у США підопічні Френка Лемпарда програли Арсеналу (0:2) та Міннесоті Юнайтед (0:4). Після повернення в Англію першим суперником Евертона став Блекпул – 16-та команда Чемпіоншипу 2021/22.

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Поєдинок розпочався за сценарієм значно іменитішого представника АПЛ. Вже на 6-й хвилині забив Віталій Миколенко, якого забули на куті воротарського майданчика. Українець ударом з льоту вразив ворота після навісу Паттерсона з правого флангу. Перший гол Віталія на зборах і другий у футболці Евертона.

Дуже швидко у ворота господарів влетів і другий м'яч. На 11-й хвилині Рондон після пасу з глибини уникнув офсайду і прострілив на Девіса. Хавбек ударом головою з лінії воротарського подвоїв перевагу Евертона.

Перед перервою Блекпул скоротив відставання. Миколенко дозволив пробити з-за меж штрафного, Пікфорд відбив по-волейбольному, а м'яч у підсумку опинився у сітці.

На старті другого тайму Віталій Миколенко став автором гольової передачі. Захисник опинився першим на добиванні і міг забивати з гострого кута, але прострілив на Деле Аллі, якому залишалося занести м'яч у порожні ворота. Саме Віталій поклав початок гольовій атаці, вдало зігравши у відборі.

Не лише в атаці встигає 23-річний українець. Вдала дія у захисті – підкат у власному штрафному ціною пошкодження. Обійшлося, але тут же Евертон таки пропустив. Миколенко не дотягнувся до м'яча після подачі кутового, а Рондон програв боротьбу Конноллі, який скоротив відставання.

Тут же Блекпул ледь не зрівняв. Миколенко знову дав пробити з-за меж штрафного, але Пікфорду вдався диво-сейв.

Деле Аллі оформив дубль, вдало зігравши на випередження. Натяк від екс-лідера Тоттенхема, що він ще готовий запалювати в АПЛ? Його гол став останнім у матчі. Блекпул влаштував фінальний штурм, але Миколенко не дав забити, вибивши м'яч з воротарського на останніх секундах.

4:2 – Евертон здобув першу перемогу в матчах на зборах. Віталій Миколенко припустився кількох позиційних помилок у захисті, але зумів компенсувати це в атаці. Гол, асист, регулярні підключення та забігання по всій бровці – мало того, що українець чудово готовий фізично, так ще й продемонстрував класну взаємодію з партнерами і записав до свого активу результативні дії.

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