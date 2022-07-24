"Настав час попрощатися і подякувати Ворсклі за чудовий і незабутній час. Дякую всьому клубу, працівникам і моїм партнерам по команді.

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На жаль, кінець був не таким, яким я його уявляв. Але я бажаю всьому клубу удачі, і щоб все скоріше повернулось до нормальної ситуації. Для мене було честю грати за цей неймовірний клуб", – написав Тілль на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Тілль перейшов у Ворсклу у січні 2021 року у статусі вільного агента. Війна змусила його прихиститится у турецькому Еюспорі. Його контракт з полтавцями був чинний до 31 грудня 2023 року.

До слова, у травні Олів'є отримав розрив хрестоподібної зв'язки – відновлення триватиме щонайменше до кінця року. За підсумками минулого сезону він став найкращим бомбардиром (10 голів) та асистентом (7 результативних передач) у складі Ворскли. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

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