Перед матчем зі СК Дніпро-1 на тренуванні Руха побував поранений військовий із полку "Азов" Кшиштоф Мушак, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Уродженець села Пнікут Мостиського району Львівської області півтора року служив у Національній гвардії України, після чого перейшов у Окремий загін спеціального призначення "Азов". Захищав Україну в Маріуполі, зокрема, на заводі "Азовсталь". Там він отримав поранення від вибуху міни, яку прямо під ноги бійцю скинув ворожий безпілотник. 16-го травня за наказом Головнокомандувача ЗСУ вийшов з "Азовсталі". Наступного дня потрапив у донецьку лікарню як військовополонений. Там пробув півтора місяці і 29-го червня під час обміну повернувся додому. Зараз проходить реабілітацію в лікарні Золочева на Львівщині.

Мушака запросили на тренування Руха, оскільки він є вболівальником львівської команди. Кшиштоф подарував президенту Руха Григорію Козловському прапор з підписами бійців полку "Азов", натомість отримав футболку й інше екіпірування з написом "Зевс" – таким є позивний українського воїна.

Козловський також повідомив, що Мушак проходитиме реабілітацію на базі клубу. "Ми візьмемо Кшиштофа на своє забезпечення. Він пройде в нас ту реабілітацію, яку ми застосовуємо до професійних футболістів. Наші лікарі поділяться своїм досвідом. У нас обладнання вдосталь, все буде гаразд. Думаю, що через рік ми ще тут зіграємо у футбол", – сказав Козловський.

Нагадаємо, раніше донецький Шахтар ухвалив рішення попіклуватись про морського піхотинця Михайла Діанова, який захищав "Азовсталь".

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