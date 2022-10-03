Шахтар взяв на себе лікування легендарного захисника "Азовсталі"
Донецький клуб ухвалив рішення попіклуватись про морського піхотинця Михайла Діанова, який захищав "Азовсталь".
Михайла 21 вересня звільнили з російського полону. За цей час боєць, який важив 90 кілограмів, втратив 25. Зараз його рука потребує лікування.
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Як інформує Censor.net, зобов'язання вилікувати поранену руку взяв на себе донецький Шахтар. Клуб пообіцяв операцію у найкращого лікаря Ізраїлю. Проте для цього Михайлу спершу потрібно набрати вагу. Раніше "гірники" провели акцію на підтримку захисників "Азовсталі" – одягли на зустріч з Металістом (6:1) футболки з принтом Діанова.
Зауважимо, боєць став відомий чи не на увесь світ завдяки знімку пресофіцера полку "Азов" Дмитра Козицького. На фото в його руці стоїть система зовнішньої фіксації, а іншою він демонструє знак перемоги.
Фото Дмитра Козицького
Фото ФК Шахтар
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