Михайла 21 вересня звільнили з російського полону. За цей час боєць, який важив 90 кілограмів, втратив 25. Зараз його рука потребує лікування.

Футбольного арбітра-хірурга звільнили з російського полону разом з героями "Азовсталі"

Як інформує Censor.net , зобов'язання вилікувати поранену руку взяв на себе донецький Шахтар. Клуб пообіцяв операцію у найкращого лікаря Ізраїлю. Проте для цього Михайлу спершу потрібно набрати вагу. Раніше "гірники" провели акцію на підтримку захисників "Азовсталі" – одягли на зустріч з Металістом (6:1) футболки з принтом Діанова.

Зауважимо, боєць став відомий чи не на увесь світ завдяки знімку пресофіцера полку "Азов" Дмитра Козицького. На фото в його руці стоїть система зовнішньої фіксації, а іншою він демонструє знак перемоги.



Фото Дмитра Козицького



Фото ФК Шахтар

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