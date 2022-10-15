Перед матчем с СК Днепр-1 на тренировке Руха побывал раненый военный из полка "Азов" Кшиштоф Мушак, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Уроженец села Пникут Мостиского района Львовской области полтора года служил в Национальной гвардии Украины, после чего перешел в Отряд специального назначения "Азов". Защищал Украину в Мариуполе, в частности, на заводе "Азовсталь". Там он получил ранение от взрыва мины, которую прямо под ноги бойцу сбросил вражеский беспилотник. 16 мая по приказу Главнокомандующего ВСУ вышел из "Азовстали". На следующий день попал в донецкую больницу как военнопленный. Там пробыл полтора месяца и 29 июня во время обмена вернулся домой. Сейчас проходит реабилитацию в больнице Золочева во Львовской области.

Мушака пригласили на тренировку Руха, поскольку он является болельщиком львовской команды. Кшиштоф подарил президенту Руха Григорию Козловскому флаг с подписями бойцов полка "Азов", взамен получил футболку и другую экипировку с надписью "Зевс" – таков позывной украинского воина.

Козловский также сообщил, что Мушак будет проходить реабилитацию на базе клуба. "Мы возьмем Кшиштофа на свое обеспечение. Он пройдет у нас ту реабилитацию, которую мы применяем к профессиональным футболистам. Наши врачи поделятся своим опытом. У нас оборудования достаточно, все будет хорошо. Думаю, что через год мы еще здесь сыграем в футбол", – сказал Козловский.

Напомним, ранее донецкий Шахтер принял решение позаботиться о морском пехотинце Михаиле Дианове, защищавшем "Азовсталь".

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