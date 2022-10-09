"Разом із президентом клубу Рінатом Ахметовим зустрілися із захисником "Азовсталі", бійцем, який повернувся з полону – Михайлом Діановим.

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Історія Михайла – приклад неймовірної стійкості, безстрашності, хоробрості та віри в перемогу України. Впевнений, завдяки таким "сталевим" воїнам ми обов'язково повернемо Маріуполь та всі окуповані території. Клуб робитиме все можливе, щоб Михайло Діанов відновився після отриманих поранень та повернувся до нормального життя", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До слова, Діанову, якого визволили з полону наприкінці вересня, вручили іменну футболку Шахтаря з номером 36 – Михайло боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти.

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