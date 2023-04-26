Напередодні Арсенал U-18 у фіналі молодіжного Кубка Англії зустрівся з Вест Хемом. "Каноніри" на Емірейтс за присутності майже 35 тисяч глядачів забили першими, однак ще до перерви примудрились пропустити тричі.

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Захисник команди Руелл Волтерс вирішив застосувати прийом Олександра Зінченка, зібрав команду навколо себе і видав мотиваційну промову. Імпровізована нарада в центрі поля, на жаль, результату не дала. По перерві Арсенал пропустив ще двічі і, в результаті, поступився з рахунком 1:5.

Вчинок Волтерса, однак, викликав хвилю захоплення у фанів "канонірів": вболівальники закликали Артету звернути увагу на гравця, а багато хто коротко резюмував "У нас є ще один", натякаючи на Зінченка.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру АПЛ з Саутгемптоном після другого пропущеного гола українець зібрав команду навколо себе і видав потужний спіч. Промова допомогла – вже за 6 хвилин Мартінеллі зумів скоротити відставання, а сам поєдинок завершився бойовою нічиєю 3:3.

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