Гравці лондонського клубу продовжують тішити уболівальників різноманітними конкурсами. Цього разу, окрім техніки, треба було продемонструвати ще й інтелект.

У черговому челенджі взяли участь троє футболістів Арсенала – Роб Холдінг, Граніт Джака та Олександр Зінченко. Суть змагання полягала в тому, аби одночасно з набиванням м'яча на обидвох ногах згадувати назви міст.

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Тріумф у футбольно-географічному конкурсі святкував наш земляк. Англієць та швейцарець назвали 10 та 11 міст відповідно. Натомість в активі українця 13 населених пунктів.

Цікаво, що навіть у такому жартівливому змаганні Зінченко намагався донести до всіх, що окуповані нині Росією Донецьк, Сімферополь, Ялта та Севастополь – це українські міста.

Арсенал розділив очки з Саутгемптоном у битві з шістьма голами – Зінченко і Ко ледь не вирвали перемогу з 1:3 по перерві