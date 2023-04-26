Накануне Арсенал U-18 в финале молодежного Кубка Англии встретился с Вест Хэмом. "Канониры" на Эмирейтс в присутствии почти 35 тысяч зрителей забили первыми, однако еще до перерыва умудрились пропустить трижды.

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Защитник команды Руэлл Уолтерс решил применить прием Александра Зинченко, собрал команду вокруг себя и выдал мотивационную речь. Импровизированное совещание в центре поля, к сожалению, результата не дало. После перерыва Арсенал пропустил еще дважды и, в итоге, уступил со счетом 1:5.

Поступок Уолтерса, однако, вызвал волну восторга у фанов "канониров": болельщики призвали Артету обратить внимание на игрока, а многие коротко резюмировали "У нас есть еще один", намекая на Зинченко.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ с Саутгемптоном после второго пропущенного гола украинец собрал команду вокруг себя и выдал мощный спич. Речь помогла – уже через 6 минут Мартинелли сумел сократить отставание, а сам поединок завершился боевой ничьей 3:3.

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