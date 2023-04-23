Арсенал розписав божевільну нічию з Саутгемптоном (3:3), що стало болючим ударом по чемпіонським амбіціям "канонірів". Дісталось і Олександру Зінченку, який намагався підбадьорити партнерів по команді прямо на полі.

Лондонський Арсенал не перемагає уже три матчі поспіль. Провину за такі результати легенда МЮ Гарі Невілл поклав на одного із лідерів команди Артети – Олександра Зінченка. Експерт стверджує, що у вирішальні моменти таким досвідченим гравцям, як українець потрібно зібратися і показувати приклад іншим партнерам.

Критикою по діях Сашка пройшовся і екс-захисник канонірів Лі Діксон – він упевнений, що Зінченко не допрацьовує у захисті. Детальніше про виступ Зінченка в поєдинку проти Саутгемптона дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".