Найкращим гравцем Борнмута у березні став український захисник Ілля Забарний, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фанати Борнмута присвятили Забарному пісню у його найгіршому матчі сезону – українець відповів (відео)

У боротьбі за престижну нагороду наш земляк обійшов Льюїса Кука (4 матчі та 2 асисти), Антуана Семеньо (4 гри та 3 голи) та Домініка Соланке (4 поєдинки та 2 м'ячі).

Нагадаємо, у березні Забарний провів за Борнмут 4 матчі (проти Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Лутона та Евертона). У поєдинку проти Лутона він відзначився дебютним голом і допоміг оформити шалений камбек (4:3), відігравшись після 0:4.

Загалом у поточному сезоні Ілля зіграв за "вишень" у 36 поєдинках, в яких забив 1 м'яч. Його контракт з англійцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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