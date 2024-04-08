Лондонський Арсенал продовжує вражати у 2024-му році, не програючи вже 11 матчів поспіль. У матчі проти Брайтона (3:0) в основі знову вийшов Олександр Зінченко, який раніше пропустив більше місяця через травму. Також у старті вже традиційно вийшли Віталій Миколенко та Ілля Забарний, а Михайло Мудрик і Єгор Ярмолюк з'явилися на полі лише наприкінці матчів.

Про вплив Зінченка на гру Арсенала та його конфлікт з Сержом Ор'є, повернення "канонірів" у чемпіонську гонитву завдяки Манчестер Юнайтед, помилку Забарного на фоні присвяченої фанатами пісні, Миколенка як головного активу Евертона і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Чому Мудрик не святкував переможний гол, а в Миколенка вселився Зінченко – 2 українців продадуть в АПЛ за грубі мільйони