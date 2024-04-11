Лучшим игроком Борнмута в марте стал украинский защитник Илья Забарный, сообщает официальный сайт клуба.

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В борьбе за престижную награду наш земляк обошел Льюиса Кука (4 матча и 2 ассиста), Антуана Семеньо (4 игры и 3 гола) и Доминика Соланке (4 поединка и 2 мяча).

Напомним, в марте Забарный провел за Борнмут 4 матча (против Бернли, Шеффилд Юнайтед, Лутона и Эвертона). В поединке против Лутона он отметился дебютным голом и помог оформить безумный камбэк (4:3), отыгравшись после 0:4.

Всего в текущем сезоне Илья сыграл за "вишен" в 36 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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