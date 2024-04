Напередодні Борнмут у матчі 32-го туру АПЛ на виїзді поступився Лутону з рахунком 1:2. Український захисник Ілля Забарний вже традиційно вийшов в основі "вишень" і провів на полі увесь матч. Наш земляк став одним з найгірших на полі (SofaScore поставила оборонцю оцінку 6,1).

Забарний претендує на звання найкращого гравця Борнмута в березні

Однак, любов і відданість вболівальників неможливо знівелювати одним невдалим матчем, що й підтвердили фанати Борнмута, влаштувавши перфоманс, пов'язаний із Забарним. Вболівальники "вишень", які приїхали на виїзд, своїм співом відзначили гру українського захисника Іллі Забарного.

Фанати змінили слова у пісні Вітні Г'юстон "I Wanna Dance with Somebody" на честь нашого оборонця:

"Oh, I wanna dance with Zabarnyi

I wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah, I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me".

Забарний був вражений та розчулений почутим і подякував фанатам оплесками.

Нагадаємо, у сезоні Ілля зіграв за "вишень" у 36 поєдинках, в яких забив 1 м'яч. Його контракт з англійцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

Помилка Забарного призвела до поразки Борнмута, Миколенко видав потужний матч і переміг Бернлі, Ярмолюк зіграв 18 хвилин