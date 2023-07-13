Сразу два клуба АПЛ, за которые выступают украинцы, проводили свои спарринги.

Летнее межсезонье, товарищеские матчи

Борнмут – Хиберниан – 4:0

Голы: Брукс, 3, Энтони, 10, Биллинг, 65, 88

Нюрнберг – Арсенал – 1:1

Голы: Окунуки, 62 – Сака, 7

Борнмут встречался с шотландским Хибернианом в необычном временном формате. Вместо 2 таймов по 45 минут команды сыграли 3 по 30.

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Забарный вышел на заключительные полчаса, когда Борнмут уже вел 2:0. Добила Хиберниан связка Джастин Клюйверт-Филипп Биллинг. Летний новичок "вишен" дважды ассистировал датчанину.

Арсенал без Зинченко не смог выиграть второй спарринг подряд. Подопечные Артеты повторили 1:1 с Уотфордом и против Нюрнберга. Сака быстро открыл счет, однако больше "канониры" не забивали. Зато у своих ворот проблемы придумали. Молодой вратарь Карл Хейн отдал неаккуратную передачу партнеру, и Окунуки одним касанием наказал эстонца – 1:1.

Lo mongólico del estonio Karl Hein (21) no se entiende. No juega más (!)



pic.twitter.com/qhHUvgJBVc — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) July 13, 2023

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