Зінченко загадково зник зі зборів Арсенала – команда вже встигла провести один матч
Олександр Зінченко поки не може працювати нарівні з іншими гравцями Арсенала.
Українця немає на жодній з фотографій тренувань, хоча "каноніри" вже другий день проводять на зборі в Німеччині, повідомляє Football London.
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Зінченко разом з Томіясу і Саліба пропустив спаринг проти Уотфорда (1:1). Арсенал пояснив, що трійка набирала фізичні кондиції, але двоє партнерів Олександра повернулися до роботи. Зінченка ж досі немає, а нові коментарі клуб не надав.
Нагадаємо, Арсенал розпочне наступний сезон 6 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.
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