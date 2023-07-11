Олександр Зінченко поки не може працювати нарівні з іншими гравцями Арсенала.

Українця немає на жодній з фотографій тренувань, хоча "каноніри" вже другий день проводять на зборі в Німеччині, повідомляє Football London.

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Зінченко разом з Томіясу і Саліба пропустив спаринг проти Уотфорда (1:1). Арсенал пояснив, що трійка набирала фізичні кондиції, але двоє партнерів Олександра повернулися до роботи. Зінченка ж досі немає, а нові коментарі клуб не надав.

Нагадаємо, Арсенал розпочне наступний сезон 6 серпня матчем за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.

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