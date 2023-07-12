Гранди АПЛ поступово беруться за підготовку до чергового дуже насиченого сезону.

Літнє міжсезоння, товариський матч

Манчестер Юнайтед – Лідс – 2:0

Голи: Емеран, 67, Х'югілл, 81

Клуби вважаються принциповими суперниками, але останніми роками регулярно організовують товариські матчі влітку. Ерік Тен Хаг відразу у старті випустив хавбека Мейсона Маунта, якого тиждень тому придбали у Челсі за 55 млн фунтів.

Нова "сімка" МЮ був активним, але далеко не завжди корисним. Промах з лінії карного майданчика розсмішив – Маунт запустив м'яч у небеса. Критики вже підготували підбірку фейлів за мотивами дебютних 45 хвилин.

Mason Mount vs LU ,highlights || 360P, the prince of Manchester ?pic.twitter.com/P3tTyK38IZ — FADEL (@Mouhafadel_) July 12, 2023

На другий тайм вийшов фактично молодіжний склад Манчестера, який і приніс перемогу. Героєм зустрічі став Ноам Емеран. Французький форвард спочатку забив сам, а потім тонким асистом допоміг Х'югіллу – 2:0.

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