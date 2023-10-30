Захисник Борнмута Ілля Забарний вже може похизуватись вражаючим досягненням у поточному сезоні.

Забарний став єдиним гравцем Борнмута, який не пропустив жодної хвилини у поточному сезоні АПЛ, повідомляє офіційний твіттер "вишень".

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Воротар Борнмута Норберто Нето також не пропускав матчі чемпіонату аж до поєдинку з Бернлі на вихідних – бразилець травмувався, тож місце у воротах посів Іонуц Раду.

До слова, Забарний зіграв у 11 матчах поточного сезону за Борнмут, в яких не відзначався результативними діями. Перемога над Бернлі (перша в сезоні) дозволила "вишням" вибратись із зони вильоту, набравши 6 очок.

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