Ерік Тен Хаг без шансів програв Пепу Гвардіолі (0:3) в центральному матчі 10 туру АПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву манчестерських команд, які на тижні перемогли в Лізі чемпіонів.

МЮ з втратами не нав'язав боротьбу

Манкуніанське дербі не обіцяло інтриги. Сіті був явним фаворитом, адже Еріку Тен Хагу не вдається налагодити гру Юнайтед. "Червоні" якщо виграють матчі, то епізодами, а не контролем суперника. Головна причина – переповнений лазарет: Шоу, Каземіро, Мартінес і не тільки.

МЮ вперто хоче навчитися виходити в атаку через короткий пас, але як це зробити з лінією оборони Далот – Магуайр – Еванс – Ліндельоф. Це не майстри розігрувати під тиском, а тут ще й організований пресинг від Сіті. Найменш недолуго виглядав голкіпер, але його підставляли партнери.

Про гру з позиції сили говорити не доводиться, коли "десятку" грає Мактоміней. Саме він мав єдиний шанс розмочити ворота гостей у першому таймі – після пасу Рашфорда пробив під поперечину (парирував воротар). Окрім цього, можна відзначити старання Хьойлунда, який чіплявся за кожен м'яч, але загалом МЮ не атакував.

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Родрі робить різницю для Ман Сіті

Сіті навпаки отримав ключове підсилення – після міжнародної паузи повернувся Родрі. І разом з ним повернулися перемоги. Важливість іспанця неможливо переоцінити. Він і відбирає м'ячі, і керує атаками, і загострює, і завершує.

Родрі створив перший момент Сіті – його закидання у штрафний завершилося ударами Фодена та Холанда. Перший гол "містян" також став заслугою Родрі. 16-й номер під час подачі штрафного скористався дотиком Хьойлунда та впав, заробивши дуже суперечливий пенальті. Холанд реалізував 11-метровий.

Онана зберігав інтригу, але Холанд оформив дубль

Юнайтед за грою виглядав на порядок слабшим, ніж Сіті. Господарів у боротьбі довгий час залишав голкіпер. Онана в ефектних стрибках потягнув удари Фодена та Гріліша, потім дістав з "дев'ятки" постріл Альвареса зі штрафного, а далі дивом встиг зупинити м'яч на лінії після удару Холанда впритул. 7 сейвів загалом.

Повторити свій подвиг з останнього матчу Ліги чемпіонів проти Копенгагена і парирувати пенальті камерунець не зумів. Як і завадити Холанду оформити дубль. Сіті постійно навантажував штрафний майданчик МЮ кросами. Зрештою це принесло результат – Ерлінг на дальній стійці замкнув вже другу таку подачу Сілви.

Розгром "дияволів" у дербі

Зробивши комфортний рахунок, Сіті увімкнув фірмовий трюк і почав використовувати затяжні перепасовки для контролю. Юнайтед ніяк не міг цьому зарадити. Рашфорд отримав шанс внаслідок дальнього пасу Еріксена, але не влучив навіть у площину воріт.

Онана тим часом мусив раз по раз рятувати команду і на лінії, і на перехопленнях. В основному після загострень від Гріліша та Сілви. Голкіпер парирував удар Родрі, але Холанд першим встиг на підбирання та викотив на порожні ворота Фодену. Розгром.

Манчестер Сіті набрав 24 очки та піднявся на третє місце АПЛ, наздогнавши Арсенал. Манчестер Юнайтед з 15 балами опинився на восьмій сходинці, маючи 5 перемог і 5 поразок. Шанси "дияволів" на зону Ліги чемпіонів тануть вже восени.