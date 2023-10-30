Защитник Борнмута Илья Забарный уже может похвастаться впечатляющим достижением в текущем сезоне.

Забарный стал единственным игроком Борнмута, который не пропустил ни одной минуты в текущем сезоне АПЛ, сообщает официальный твиттер "вишен".

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Вратарь Борнмута Норберто Нето также не пропускал матчи чемпионата вплоть до поединка с Бернли на выходных – бразилец травмировался, поэтому место в воротах занял Ионуц Раду.

К слову, Забарный сыграл в 11 матчах текущего сезона за Борнмут, в которых не отличался результативными действиями. Победа над Бернли (первая в сезоне) позволила "вишням" выбраться из зоны вылета, набрав 6 очков.

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