В рамках 10-го туру АПЛ 2023/24 було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Арсенал у рідних стінах впевнено розправився з Шеффілдом. Хет-трик в активі Едді Нкетії. На 29-й хвилині нападник відкрився під закидання від Райса й розстріляв ворота з семи метрів, а на старті другого тайму він пробивав з відскоку після кутового. "Трьошку" форврад оформив ударом у дев'ятку з лінії півкола – 3:0!

Ще два м'ячі були проведені наприкінці зустрічі. Вієйра відзначився з пенальті, а Томіясу після його навісу в компенсований час розстріляв ворота, скориставшись відскоком – 5:0. До речі, японець забив дебютний гол за Арсенал. Лондонці набрали 24 очки й піднялись на другу позицію.

Зінченко повернувся у стартовий склад "канонірів", та ще й зіграв всі 100+ хвилин. Таким чином, Мікель Артета розвіяв крихти сумнівів щодо довіри Олександру – про це почали говорити після заміни в перерві матчу з Челсі та через відсутність у поєдинку з Севільєю. Поява Томіясу на позиції українця у вівторок була суто тактичною.

Наш земляк провів свій класичний матч, зміщуючись у центр і відповідаючи за циркуляцію м'яча. Він прийняв 29 передач від центрбеків, що свідчить про хорошу роботу в стадії білд-апу. Помітно, що за відсутності Едегора напрям обіграшів Олександра звузився – він активніше обігрувався на лівому фланзі та в опорній зоні, рідко переводячи м'яч на правий край.

Ефективність українця, як завжди, була на висоті (як же приємно це визнавати). 102 дотики до м'яча, 84 передачі (95% точності), 4 точних паси з просуванням (з 4-х спроб), 0,37 очікуваних асистів. Із мінусів – 5 програшних єдиноборств із 7, однак Зінченко компенсував це 2 відбираннями (його так і не обійшли на дриблінгу) та 1 перехопленням.

Сашко був дотичним до першої гольової атаки, віддавши один із ранніх пасів, однак це була поперечна скидка. Куди важливішими були дії перед третім голом – саме Зінченко перехопив винос "блейдс", скинувши м'яч на Мартінеллі та запустивши результативну комбінацію. Словом, українець залишається на коні.

У паралельній зустрічі Борнмут здобув вольову перемогу над Бернлі. "Вишеньки" пропустили вже на 11-й хвилині внаслідок програшу підбирання на кутовому – Тейлор підхопив м'яч і шикарним ударом поцілив під праву стійку. Відіграти цей гол вдалося у контратаці на 21-й хвилині, коли Семеньо замкнув простріл з правого флангу.

Нічийні цифри на табло тримались до 76-ї хвилини. А потім Білінг повторив подвиг Караваєва – Філіпп зачепився за м'яч у центрі поля, зробив два кроки й потужно пробив. Голкіпер цього не очікував, хоча й зачепив сферу кінчиками пальців. Від взяття воріт це не врятувало. 2:1!

Бернлі міг врятуватись від поразки у компенсований час, однак їхній гол скасували через офсайд. Забарний лінію витримав, а от його партнер ледь не привіз. Фани Бернлі невдоволенні рішенням VAR.

Ілля в принципі провів хороший поєдинок. У його активі – 2 перемоги у 3-х верхових дуелях, 2 перемоги у 3-х єдиноборствах, 5 виносів і 2 успішних відбирання з 3-х спроб.

Цікаво, що саме після виносу Забарного гості забили свій гол, однак там питання не до українця. Можна було б поставити їх щодо пасової гри, адже переважну частину пасів українець віддав поперек поля.

Можливо, це прохання Андоні Іраоли. Головне, що екс-динамівець на м'ячі залишається надійним – у нього тільки 6 втрат при 65-ти дотиках і 6 неточних пасів з 57. Молодець! Завдяки його діям Борнмут здобув першу перемогу в сезоні, покинувши зону вильоту.

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