Черговим поповненням у лазареті "шпор" став Крістіан Ромеро. Чемпіон світу пропустить щонайменше місяць через травму стегна, інформує офіційний сайт клубу.

Забарний може перейти в гранд АПЛ і стати "ворогом" Зінченка – захисника вели ще з Динамо, позиція Борнмута однозначна

Раніше Тоттенхем надовго втратив і Мікі ван де Вена, який формував чудовий дует з Ромеро на старті сезону. Лондонці налаштовані виходити на зимовий ринок для пошуків нового центрального захисника. Одним з пріоритетних кандидатів називали Іллю Забарного, проте Борнмут відпустить українця лише за дуже серйозну компенсацію.

Тепер перед Тоттенхемом стоїть вибір – дорогий трансфер або ризик зіпсувати сезон, провівши 5-6 матчів зі сумнівним захистом. "Шпори" щойно набрали форму і повернулися в зону ЛЧ, з якої випали якраз через епідемію травм ключових гравців. У найближчі тижні на команду Постекоглу очікує серія непростих матчів – Брайтон, Борнмут, МЮ і Брентфорд.

Борнмут знову феєрично переміг – Забарний оформив передасист і посунув Мудрика, найкраща серія в АПЛ, рідкісний пенальті