Забарний стає ще більш потрібним Тоттенхему – "шпори" надовго втратили чемпіона світу
Травми викосили основну пару центральних захисників Тоттенхема.
Черговим поповненням у лазареті "шпор" став Крістіан Ромеро. Чемпіон світу пропустить щонайменше місяць через травму стегна, інформує офіційний сайт клубу.
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Раніше Тоттенхем надовго втратив і Мікі ван де Вена, який формував чудовий дует з Ромеро на старті сезону. Лондонці налаштовані виходити на зимовий ринок для пошуків нового центрального захисника. Одним з пріоритетних кандидатів називали Іллю Забарного, проте Борнмут відпустить українця лише за дуже серйозну компенсацію.
Тепер перед Тоттенхемом стоїть вибір – дорогий трансфер або ризик зіпсувати сезон, провівши 5-6 матчів зі сумнівним захистом. "Шпори" щойно набрали форму і повернулися в зону ЛЧ, з якої випали якраз через епідемію травм ключових гравців. У найближчі тижні на команду Постекоглу очікує серія непростих матчів – Брайтон, Борнмут, МЮ і Брентфорд.
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