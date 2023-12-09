Центрбек збірної України перебуває у шорт-листі Тоттенхема на зимове трансферне вікно, стверджує Mirror.

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"Шпори" стежили за Забарним ще на початку 2023 року, однак Борнмут швидше домовився з Динамо про трансфер за 20 млн фунтів. Після непростої адаптації 21-річний захисник засяяв, виходячи у основі "вишень" на кожен тур АПЛ цього сезону. Також Ілля відзначився гідною протидією Харрі Кейну у вересневій зустрічі збірних України та Англії.

Новий технічний директор Тоттенхема Йохан Ланге і радник Фабіо Паратічі дуже високо оцінюють Забарного. Лондонці планують підписати нового центрального захисника у січні, а якщо відпустять Еріка Дайєра, то і двох.

Щоправда, Борнмут не горить бажанням втрачати Забарного так швидко. Українець пов'язаний контрактом до літа 2028 року і піде лише за дуже серйозну компенсацію. Альтернативи для Тоттенхема – Джорджо Скальвіні (Аталанта), Морато (Бенфіка) і Ллойд Келлі (Борнмут).

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