Очередным пополнением в лазарете "шпор" стал Кристиан Ромеро. Чемпион мира пропустит минимум месяц из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Забарный может перейти в гранд АПЛ и стать "врагом" Зинченко – защитника вели еще с Динамо, позиция Борнмута однозначна

Ранее Тоттенхэм надолго потерял и Мики ван де Вена, который формировал великолепный дуэт с Ромеро на старте сезона. Лондонцы настроены выходить на зимний рынок для поиска нового центрального защитника. Одним из приоритетных кандидатов называли Илью Забарного, однако Борнмут отпустит украинца только за очень серьезную компенсацию.

Теперь перед Тоттенхэмом стоит выбор – дорогой трансфер или риск испортить сезон, проведя 5-6 матчей с сомнительной защитой. "Шпоры" только что набрали форму и вернулись в зону ЛЧ, из которой выпали как раз из-за эпидемии травм ключевых игроков. В ближайшие недели команду Постекоглу ожидает серия непростых матчей – Брайтон, Борнмут, МЮ и Брентфорд.

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