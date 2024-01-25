Кубок Англии, 1/16 финала

Борнмут – Суонси – 5:0

Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 44

Последние семь лет Борнмут очень успешно играет против Суонси на своем поле. За это и время было пять матчей – исключительно победы "вишен", общий счет 13:2. Так что можно было надеяться, что середняк из Чемпионшипа снова не создаст проблем представителю АПЛ.

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Хозяева устроили разгром уже к 14 минуте. Описывать голы нет смысла. Борнмут делал с защитой соперника все, что хотел. Отдельно остановимся только на втором взятии ворот. Эту голевую атаку начал Илья Забарный, выполнив отличную дальнюю передачу на ассистировавшего Скотту Келли. Кстати, наш земляк провел на поле весь матч. Еще один украинец так и остался в запасе. Николай Кухаревич три матча подряд остается без игровой практики в Суонси.

Интересно, что за последний месяц команда Забарного побеждала только в Кубке Англии (кроме Суонси, также прошла КПР), оба поединка АПЛ за этот период Борнмут проиграл (Тоттенхэму и Ливерпулю).