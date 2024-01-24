За інформацією провідного іспанського ЗМІ, сага з конкуренцією Луніна і Кепи добігла свого кінця.

Впевнена гра українського голкіпера Андрія Луніна вперше у поточному сезоні змусила головного тренера Реала Карло Анчелотті задуматись над тим, аби зробити нашого земляка першим номером команди, повідомляє Relevo.

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За інформацією джерела, Лунін вкотре вразив італійця своєю працездатністю. Наприклад, у вівторок, він поїхав тренуватися на клубну базу Вальдебебас, хоча у команди в цей день був вихідний.

Зазначається, що безперервні ротації знизили впевненість обох голкіперів, які припускались помилок у матчах проти Атлетіко (Кепа – в Суперкубку, а Лунін – у Кубку Іспанії). Від цієї невизначеності страждає і захист команди, адже оборонцям щоразу потрібно підлаштовуватися під іншого голкіпера – в останніх 5 іграх було пропущено 9 голів. Як наслідок, тренерський штаб за підтримки роздягальні та босів клубу планує висловити довіру Луніну і тим самим завершити воротарську полеміку.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів (ще в 5 іграх відстояв "на нуль"). Кепа у 18-ти поєдинках 18 разів витягав сферу з сітки (у 5 поєдинках залишав ворота "сухими").

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