"У нього проблема зі щиколоткою. Я не знаю точних термінів, але гадаю, це буде десь між 2 і 4 тижнями. Я не бачу його в грі проти Сіті і буду дуже здивований, якщо він зіграє проти Арсенала. Але після цього я матиму надію на Іллю.

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Ви розумієте, при травмах є речі, з якими слід бути уважними. Сподіваюсь, у Забарного все буде дуже гладко, і він якомога швидше повернеться до загальної групи. Я знаю, що він старається і справді хоче дебютувати. Коли він набере форму, ми зможемо залучити його", – сказав О'Ніл.

Нагадаємо, захисник ще так і не встиг дебютувати за Борнмут, хоча перебрався туди майже місяць тому за 23 мільйони євро з Динамо. Сьогодні "вишні" приймають Ман Сіті, а 4 березня зіграють на полі Арсенала Олександра Зінченка. Потім матчі з Ліверпулем (11 березня), Астон Віллою (18-те) і міжнародна пауза. Якщо Забарний справді встигне зіграти в них, то має шанс допомогти і збірній України у відборі на Євро-2024 (перший поєдинок відбудеться 26 березня проти Англії).

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