"У него проблема со щиколоткой. Я не знаю точных сроков, но думаю, это будет где-то между 2 и 4 неделями. Я не вижу его в игре против Сити и буду очень удивлен, если он сыграет против Арсенала. Но после этого у меня будет надежда на Илью.

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Вы понимаете, при травмах есть вещи, с которыми следует быть внимательными. Надеюсь, у Забарного все будет очень гладко, и он как можно скорее вернется в общую группу. Я знаю, что он старается и действительно хочет дебютировать. Когда он наберет форму, мы сможем привлечь его", – сказал О'Нил.

Напомним, защитник еще так и не успел дебютировать за Борнмут, хоть перебрался туда почти месяц назад за 23 миллиона евро из Динамо. Сегодня "вишни" принимают Ман Сити, а 4 марта сыграют на поле Арсенала Александра Зинченко. Затем матчи с Ливерпулем (11 марта), Астон Виллой (18-е) и международная пауза. Если Забарный действительно успеет сыграть в них, то есть шанс помочь и сборной Украины в отборе на Евро-2024 (первый поединок состоится 26 марта против Англии).

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