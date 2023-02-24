Над базою Арсенала замайорів прапор України – так клуб вирішив проявити свою солідарність з українським народом.

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Про це повідомив Олександр Зінченко у своєму Instagram. Захисник лаконічно подякував "канонірам", позначивши Арсенал в сторіс та додавши сердечко.

Нагадаємо, рівно рік тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України, намагаючись загарбати наші землі. Втім, окупантам не вдалось втілити свої плани у життя.

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