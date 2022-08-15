Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний втратив шанси на перемогу в голосуванні за звання найкращого молодого гравця у 2022 році.

Нагороду Golden Boy щороку вручає італійське видання Tuttosport. Спочатку формують список зі ста претендентів, який кожного місяця зменшується на 20 осіб. У початковому варіанті був українець Ілля Забарний, але йому забракло голосів, аби пройти в наступний раунд.

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Серед 60 номінантів, які продовжують боротьбу, є яскравий лідер. Це півзахисник Реала Едуардо Камавінга (майже 30% голосів). Його найближчі переслідувачі – Ян Тільман (Кельн, 20%) та Коул Палмер (Манчестер Сіті, 15%). Проголосувати за свого фаворита можна за цим посиланням.

Церемонія нагородження Golden Boy-2022 відбудеться в Турині перед стартом чемпіонату світу (в листопаді). Чинним володарем нагороди є півзахисник Барселони Педрі.

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