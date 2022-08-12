Французький France Football оголосив кандидатів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду за підсумками 2022 року. Не обійшлося без сюрпризів.

Вперше з 2005 року Ліонель Мессі не потрапив до тридцятки номінантів на "Золотий м'яч". Аргентинець виграв нагороду за підсумками 2021 року, а всього в його активі 7 "Золотих м'ячів" – світовий рекорд. Немає у списку і Неймара – партнера Мессі у ПСЖ.

Одноклубники українців, чемпіони і несподіванки – France Football оголосив номінантів на найкращого воротаря 2022 року

Претенденти на "Золотий м'яч"-2022

Тібо Куртуа (Реал), Рафаел Леау (Мілан), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг), Мохамед Салах (Ліверпуль), Йозуа Кімміх (Баварія), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Вінісіус Жуніор (Реал), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Луїс Діас (Порту/Ліверпуль), Роберт Лєвандовскі (Баварія/Барселона), Ріяд Марез (Манчестер Сіті), Каземіро (Реал), Сон Хин Мін (Тоттенхем), Фабінью (Ліверпуль), Карім Бензема (Реал), Майк Меньян (Мілан), Харрі Кейн (Тоттенхем), Дарвін Нуньєс (Бенфіка/Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Садьйо Мане (Ліверпуль/Баварія), Себастьєн Аллє (Аякс/Борусія Дортмунд), Лука Модріч (Реал), Антоніо Рюдігер (Челсі/Реал), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Душан Влаховіч (Фіорентина/Ювентус), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Холанд (Борусія Д/Манчестер Сіті).

Ім'я володаря "Золотого м'яча"-2022 оголосять 17 жовтня в Парижі. Фаворитом вважають нападника Реала Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром обох турнірів.

"Золотий м'яч" зазнає 4 історичних змін