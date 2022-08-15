Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный потерял шансы на победу в голосовании за звание лучшего молодого игрока в 2022 году.

Награду Golden Boy ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport. Сначала формируют список из ста претендентов, который ежемесячно уменьшается на 20 человек. В первоначальном варианте был украинец Илья Забарный, но ему не хватило голосов, чтобы пройти в следующий раунд.

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Среди 60 номинантов, продолжающих борьбу, есть явный лидер. Это полузащитник Реала Эдуардо Камавинга (около 30% голосов). Его ближайшие преследователи – Ян Тильман (Кельн, 20%) и Коул Палмер (Манчестер Сити, 15%). Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

Церемония награждения Golden Boy-2022 состоится в Турине перед стартом чемпионата мира (в ноябре). Действующим обладателем награды является полузащитник Барселоны Педри.

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