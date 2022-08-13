Власний топ-3: Бензема, я і Мане. Каріму 34 роки, але він щойно провів найкращий сезон у своєму житті, виграв ще одну Лігу чемпіонів, будучи вирішальним гравцем. Якщо він не переможе, я назавжди перестану вірити в "Золотий м'яч".

Магія "бланкос": Реал Мадрид – конвеєр "Золотих м'ячів", необхідно це визнати. Проте, сподіваюся, що зможу здобути цей приз у складі ПСЖ. Найголовніше, стояти ногами на землі.

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Великі переможені: Мені бракує у списку володарів нагороди Хаві та Іньєсти. Хоча, у 2010-му вони були одним цілим з Мессі. Звісно, Тьєррі Анрі теж заслужив своїми виступами за Арсенал.

Бажання виграти ЗМ: Кожен футболіст сподівається отримати його. Заперечувати це – велика брехня і лицемірство. Ми виносимо на перше місце колектив, аби замаскувати власні амбіції. Протягом двох останніх років я був реальним кандидатом.

Крайній приз Мессі: Того ранку, перед гала-церемонією, він нервував. Можливо, Лео розмірковував, що сказати перед отриманням трофею. Він зізнався, що попередні шість перемог нічого не означають перед виходом на сцену. Я б вийшов із сигарою в зубах! Мессі залишається в душі дитиною. Він не втомився вигравати.

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Лео чи Кріштіану: Наче обирати між батьком і матір’ю: не можна ставити такі питання.

Значення ЗМ: Це беззаперечний доказ вашої майстерності. Тривалий час не було інтриги: Лео або Кріштіану. І вони заслужено перемагали. Для мене "Золотий м'яч" – справжній термометр. Погляньте на список переможців, там немає читерів. Так, іноді з’являються дискусії, але ми не можемо сумніватися у якості цих гравців.

Критерії: Переконаний, найкращий гравець у світі не обов'язково той, що пройшов увесь шлях в Лізі чемпіонів. У гіршій команді ваші заслуги повинні цінуватися вище. "Золотий м'яч" – індивідуальний трофей. Тож ми повинні бути послідовними та нагороджувати передусім футболіста, а не команду.

Винятковісь Мессі: Він був недоторканним, коли тільки-но починав. Навіть Кріштіану не міг з ним зрівнятися. Останній почав регулярно вигравати "Золоті м'ячі" після 27 років. Отже, в мене ще є час для самовдосконалення. Дебютна перемога – найскладніша.

Голосування: Дуже непростий процес. Люди, які перевіряють голоси, завжди відчувають шалений тиск. А тим, що голосують, потрібно враховувати багато моментів, зокрема, поведінку за межами поля. Адже часто на футболістів рівняються діти.

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