Прес-служба Борнмута на своїй сторінці у соціальній мережі Х (раніше – Твіттер) запустила голосування за найкращого гравця команди у грудні.

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На нагороду претендують захисники Ілля Забарний і Маркос Сенесі та форварди Домінік Соланке і Раян Крісті. Проголосувати за українського оборонця можна за посиланням.

Нагадаємо, у грудні Забарний провів за Борнмут шість повних матчів, в яких його команда здолала Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед, Ноттінгем Форест і Фулхем, розписала нічию з Астон Віллою і поступилась Тоттенхему.

До слова, у поточному сезоні українець відіграв за "вишень" у 21-му поєдинку, без результативних дій. Його контракт з британцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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