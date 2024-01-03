Пресс-служба Борнмута на своей странице в социальной сети Х (ранее – Твиттер) запустила голосование за лучшего игрока команды в декабре.

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На награду претендуют защитники Илья Забарный и Маркос Сенеси и форварды Доминик Соланке и Райан Кристи. Проголосовать за украинского защитника можно по ссылке.

Напомним, в декабре Забарный провел за Борнмут шесть полных матчей, в которых его команда одолела Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест и Фулхэм, расписала ничью с Астон Виллой и уступила Тоттенхэму.

К слову, в текущем сезоне украинец сыграл за "вишен" в 21-м поединке, без результативных действий. Его контракт с британцами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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