В останній день 2023 року в АПЛ замість двох українців зіграв лише один. Футбол 24 у новому відео розповідає, чому Арсенал програв без Зінченка, а Забарний не зміг допомогти Борнмуту спинити Тоттенхем.

Захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко отримав рецидив старої травми литкового м’яза, через що пропускав поєдинок проти Фулхема (1:2). Попередні терміни відновлення поки невідомі. Команда Артети ж зазнала уже другої поразки поспіль і три поєдинки наприкінці 2023-го не знає смаку перемог. Бліда гра виснажених насиченим ігровим графіком "канонірів" призвела до того, що клуб із північного Лондона пішов на новорічну перерву, перебуваючи на четвертій позиції у турнірній таблиці.

Ще один український легіонер Ілля Забарний вкотре з’явився в основі Борнмута. "Вишеньки" вперше за вісім поєдинків зазнали поразки. Винуватець – лондонський Тоттенхем (1:3), який скористався помилками у захисті, українського центрбека добряче пошматував бразильський нападник Рішарлісон. Прихід Нового року Борнмут відзначав на 12 сходинці турнірної таблиці АПЛ