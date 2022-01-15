"Бажаю Віталію лише удачі, це дуже гарний приклад того, як треба рости, щоб з'явилася можливість перейти до топ-чемпіонату Європи. Це особливо важливо для молодих футболістів, які бачать, що загравши в Динамо, можна йти далі.

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Те, що Миколенко за такий короткий проміжок часу зіграв уже 120 хвилин, вказує, що йому можна поставити оцінку 10 із 10. Зіграти такий час без особливої ​​підготовки дорогого коштує", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня 2022 року. Українець вже встиг дебютувати за "ірисок" в Кубку Англії, відігравши проти Халл Сіті усі 120 хвилин. Сьогодні, 15 січня, Віталій може вперше зіграти в АПЛ – Евертон у матчі 22-го туру на виїзді зустрінеться з Норвічем.

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