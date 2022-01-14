Манчестер Сіті – Челсі

15 січня, 14:30. Манчестер, стадіон Етіхад.

Пряма трансляція на Setanta Sports+, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Зустріч лідерів Прем'єр-ліги – команда Хосепа Гвардіоли випереджає своїх лондонських опонентів на 10 очок. Відповідно, поєдинок 22-го туру на Етіхаді є чи не останнім шансом Челсі втриматися в чемпіонських перегонах. Поразка фактично поставить хрест на мріях "синіх" про титул, адже відіграти 13 балів відставання у нинішнього Ман Сіті навряд чи можливо.

Після поразки у фіналі ЛЧ 2020/21 "містяни" взяли частковий реванш, обігравши Челсі в матчі першого кола завдяки голу Жезуса. Лондонці регулярно завдають проблем команді Гвардіоли в очних матчах, але на дистанції саме Ман Сіті виглядає значно стабільніше. Переможна серія чинних чемпіонів у Прем'єр-лізі налічує вже 11 поєдинків, а от команда Тухеля виграла лише один матч у чемпіонаті з останніх п'яти. На папері саме Сіті – безумовний фаворит, але так було і у фіналі Ліги чемпіонів. Нинішній Челсі – одна з небагатьох команд, які здатні регулярно створювати неприємності Хосепу Гвардіолі.

Олександр Зінченко, на жаль, не вийде на поле. Гравець збірної України продовжує відновлюватися від коронавірусу, через який у 2022 році не грав в обох поєдинках "містян". Втрата Челсі куди серйозніша – основний кіпер Едуар Менді поїхав на Кубок Африки. До відсутності Бена Чілвела Тухель вже починає звикати. Не варто забувати і про те, що Сіті мав більше тижня на підготовку до цієї гри, а лондонці лише в середу провели поєдинок Кубка ліги проти Тоттенхема.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0.

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед

15 січня, 19:30. Бірмінгем, стадіон Вілла Парк.

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Лише кілька днів тому ці команди зустрічалися на Олд Траффорд у рамках Кубка Англії. Тоді швидкий гол Скотта Мактоміная схилив шальки терезів на бік "червоних дияволів", але Астон Вілла волею календаря отримала швидкий шанс на реванш. Підопічні Стівена Джеррарда приймуть манкуніанців вже на домашній арені, а сам легенда Ліверпуля чи не найбільше готується до другого раунду протистояння з принциповим суперником.

Обидві команди перебувають не в найкращій формі. "Червоні дияволи" після поразки від Вулверхемптона опустилися на 7 місце турнірної таблиці, а "віллани" поступилися Челсі та Брентфорду, впавши на 14 позицію Прем'єр-ліги. Суперникам нічого втрачати – Манчестер Юнайтед потрібні очки в боротьбі з ЛЧ, а поточне місце Астон Вілли явно не відповідає амбіціям і витратам клубу.

Кубок Африки неабияк вдарив по бірмінгемцях, які на кілька тижнів втратили Трезеге з Траоре. Натомість матч проти МЮ може стати дебютним для зіркових новачків – Філіппе Коутінью та Люки Діня. Обоє вже тренуються з новою командою після підписання контрактів і готуються вийти на поле. У Юнайтед точно не зіграють Погба (травма), Мактомінай і Шоу (дискваліфікація).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1.

Норвіч – Евертон

15 січня, 17:00. Норвіч, стадіон Керроу Роуд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Дебют Віталія Миколенка в Прем'єр-лізі? Все йде до того, що саме в суботу українець зіграє свій перший матч у чемпіонаті Англії. Екс-динамівець пристойно відіграв проти Халл Сіті в Кубку, а відхід Люки Діня в Астон Віллу лише підвищив шанси Миколенка на статус основного лівого оборонця "ірисок". Віталій впродовж тижня налагоджував ігрові зв'язки з новими партнерами по команді та вважається одним із головних претендентів на вихід у старті.

Цей матч – відмінна можливість для Рафаеля Бенітеса бодай тимчасово закрити рота критикам, які вимагають відставки іспанця через незадовільні результати та вимушений відхід Діня – одного з лідерів "синіх". Наразі Евертон посідає 15 місце, здобувши лише 5 перемог у 18-ти поєдинках. Ще гірші справи у Норвіча, який засів на дні турнірної таблиці з шестиматчевою серією поразок. Остання перемога "канарок" датована ще 20-м листопада. Коли ж давати Миколенку час на адаптацію в АПЛ і переривати невдалу серію, якщо не з таким суперником?

Прогноз "Футбол 24" – 1:2.

Тоттенхем – Арсенал

16 січня, 18:30. Лондон, стадіон Тоттенхем Хотспур.

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Дербі Північного Лондона – окраса туру Прем'єр-ліги незалежно від форми і турнірного становища команд. "Шпори" та "каноніри" претендують на місце в Лізі чемпіонів, посідаючи 6 і 5 місця відповідно. Антоніо Конте ще не програвав у чемпіонаті, а перемога над Арсеналом дозволить його команді обійти команду Артети та піднятися на 5 сходинку.

Посеред тижня обидві команди зіграли півфінали Кубка ліги. Тоттенхем знову програв Челсі та вилетів, а Арсенал у першому поєдинку втримав домашню нічию з Ліверпулем і зберігає шанси на вихід у фінал. "Каноніри" останнім часом демонстрували хорошу ходу в чемпіонаті, але прикра поразка від Ман Сіті десь вдарила по команді, яка після того сенсаційно програла ще й Ноттінгем Форест у Кубку Англії.

Перемога в дербі – відмінний шанс для кожної з команд реабілітуватися та повернути впевненість після останніх невдач. Тим більше, що очки потрібні обом – Вест Хем не збирається так просто віддавати місце в топ-4.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1.

Реал – Атлетік Більбао

16 січня, 20:30. Ер-Ріяд, стадіон імені короля Фахда.

Пряма трансляція на MEGOGO.

У фіналі Суперкубка Іспанії горді баски протистоятимуть мадридському гранду, який після видовищної перемоги в Класіко над Барселоною вважається фаворитом і недільного матчу. Карло Анчелотті близький до першого трофею з "вершковими" після повернення в Мадрид, однак для цього потрібно здолати Атлетік, який поки що є чинним володарем Суперкубка. Зауважимо, що рік тому у півфіналі команда з Більбао обіграла якраз Реал, але відтоді мадридці виграли всі чотири очні поєдинки.

Реал лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, а баски посідають дев'яту сходинку, проте навряд чи це матиме якесь значення у битві за перемогу в турнірі. Недооцінювати команду Марселіно Тораля не можна – в цьому переконався Атлетіко, який віддав баскам путівку до фіналу, хоч і забив першим.

Цей трофей може стати дебютним у клубній кар'єрі Андрія Луніна, який разом із командою перебуває в Саудівській Аравії, але півфінал проти Барси прогнозовано пропустив. Український голкіпер вигравав лише чемпіонат світу U-20, а от із Реалом ще не здобував титулів. У неділю може бути перший.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0.

Аталанта – Інтер

16 січня, 21:45. Бергамо, стадіон Атлеті Адзуррі Д'Італія.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Центральний матч 22-го туру. Лідер Серії А їде в гості до 4-ї команди турнірної таблиці. "Нерадзуррі" виграли останні 8 поєдинків чемпіонату, а днями поповнили клубний музей Суперкубком Італії, дотиснувши Ювентус завдяки голу на останніх секундах компенсованого часу. Востаннє команда Сімоне Індзагі не вигравала матч Серії А ще 7 листопада – нічия з Міланом. Аталанта не може похизуватися такою стабільністю – команда Гасперіні після невдач з Ромою і Дженоа відігралася на Удінезе, перегравши фріульців з тенісним рахунком 6:2.

Руслан Маліновський відбув дискваліфікацію в матчі Кубка проти Венеції та готовий повернутися на поле. У поєдинку першого кола хавбек збірної України забив свій перший гол у сезоні, фірмовим пострілом вразивши ворота Хандановіча. Зараз в активі 18-го номера вже 6 результативних ударів і 5 асистів у 23-х матчах, а нещодавно Руслан був визнаний найкращим гравцем Аталанти у грудні.

Саме на українця покладатимуться сподівання Гасперіні в дуелі з чинним чемпіоном і лідером турнірної таблиці, але без травмованого Дувана Сапати Аталанті буде складно. Очевидно, що бергамаски дадуть бій Інтеру, однак фаворитом є гості, які перебувають у фантастичній формі.

Прогноз "Футбол 24" – 2:3.

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