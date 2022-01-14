"Миколенко? Ми стежили за цим гравцем, він був одним із головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я дійсно був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Миколенко дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон розповідають, чим вони хочуть займатися тощо.

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Миколенко – трудяга, добрий хлопець. Він завжди обізнаний, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцю, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для Евертона через 4-5 років", – поділився Бенітес на передматчевій прес-конференції.

Відзначимо, що Віталій вже дебютував за "ірисок" в Кубку Англії, відігравши проти Халл Сіті усі 120 хвилин.

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