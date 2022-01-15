"Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в Динамо, можно идти дальше..

"Миколенко может стать очень хорошим игроком для Эвертона": Бенитес поражен адаптацией украинца в Англии

То, что Миколенко за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, указывает, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января 2022 года. Украинец уже успел дебютировать за "ирисок" в Кубке Англии, отыграв против Халл Сити все 120 минут. Сегодня, 15 января, Виталий может впервые сыграть в АПЛ – Эвертон в матче 22-го тура на выезде встретится с Норвичем.

Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду