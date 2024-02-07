Український легіонер "вишень" потрапив у топ-10 рейтингу гравців АПЛ, які розвинули найбільшу швидкість у нинішньому сезоні. Пік Забарного – 36,6 км/год, що дало восьме місце.

"Мудрик не організує команду на пиво чи барбекю": українець мав ідеальний варіант втечі від "бейсболістів" у Челсі

Михайло Мудрик зазвичай також фігурував у таких списках, але цього разу його немає. Ім'я лідера взагалі дивує. Головним спринтером нинішньої АПЛ виявився дебелий центрбек Тоттенхема – Мікі ван де Вен, який єдиний перетнув позначку у 37 км/год.

Додамо, що Забарний виходив у основі Борнмута на абсолютно усі 22 тури чемпіонату, проте результативними діями не відзначався. Наступний матч "вишні" зіграють на полі Фулхема 10 лютого.

Micky van de Ven has got PACE



These are the 10 quickest players in the Premier League this season ️ pic.twitter.com/32ACOX5Mlk — Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2024

Непереконливість Забарного залишила Борнмут без перемоги над Ноттінгемом – нічия продовжила безвиграшну серію