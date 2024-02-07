Забарний опинився в топ-10 спринтерів АПЛ – Мудрика немає, лідер приголомшує
Захисник Борнмута Ілля Забарний може похизуватися чудовою швидкістю.
Український легіонер "вишень" потрапив у топ-10 рейтингу гравців АПЛ, які розвинули найбільшу швидкість у нинішньому сезоні. Пік Забарного – 36,6 км/год, що дало восьме місце.
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Михайло Мудрик зазвичай також фігурував у таких списках, але цього разу його немає. Ім'я лідера взагалі дивує. Головним спринтером нинішньої АПЛ виявився дебелий центрбек Тоттенхема – Мікі ван де Вен, який єдиний перетнув позначку у 37 км/год.
Додамо, що Забарний виходив у основі Борнмута на абсолютно усі 22 тури чемпіонату, проте результативними діями не відзначався. Наступний матч "вишні" зіграють на полі Фулхема 10 лютого.
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