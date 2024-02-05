"Нещодавно виповнився рік з дня переходу Михайла в Челсі. Яким був цей рік для Мудрика? Чому склалося так, як склалося?

Мудрик не виділяється на тлі гри Челсі. Мудрик зараз такий же розгублений і нестабільний, як його команда в цілому. Я вважаю, що Челсі – це не команда Мудрика, і не команда для Мудрика. Я говорив про це раніше, і з часом тільки переконуюся. Міша отримав достатньо часу для адаптації. Все, період алібі закінчився. Колись Арсен Венгер говорив, що футболісту, який прийшов в АПЛ з іншого чемпіонату, потрібно дати півроку на адаптацію. Тут вже рік минув.

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Всі роблять акцент на Мудрику, але половина команди – це нові футболісти, яким також потрібна адаптація. У них теж вона проходить не краще, ніж у Мудрика. Перед матчем з Вулверхемптоном Почеттіно що казав? "Мудрик – тенісист, не командний". Матч із Вулверхемптоном – Мудрик на лаві запасних. 70 хвилин без того поганого Мудрика грає Челсі проти команди такого ж поганого рівня. І хто феєрить у Челсі? До одного Палмера питань мінімум, а інші що? Біжать один на одного, чолом б'ються один в одного. Але мільярд витратили, а нападника нормального немає. Броя, Джексон – це цирк просто.

Я вважаю цей Челсі посередньою командою, де американці накупили необстріляних футболістів, по-моєму, за принципом гри Football Manager-2023. Що очікували від Мудрика, що він стане лідером і поведе цих зірок Football Manager за собою?

Але потрібно знати характер Міші. Він – не лідерський. Він не буде говорити мотиваційні спічі в роздягальні, він не організує після матчу команду в паб на пиво чи барбекю якесь. Він інший. Мови він не знає. Мудрик – великий профі за ставленням до роботи, але інтроверт за характером. І тільки зараз хтось в англійських медіа звернув на це увагу.

І Михайло, потрапивши під шалений шквал критики, знітився, замкнувся, зачинився у своїй власній мушлі. Якби поруч з ним були Террі, Лемпард, Дрогба – досвідчені, харизматичні та колосального авторитету футболісти, то Мудрику було б легше освоїтись у цій команді. Проблема в тому, що навколо – такі ж жовторотики, які потрапили в цунамі великого футболу і не знають, що робити.

Знаєте, у чому найбільша причина проблем Мудрика? Він потрапив у клуб, який має великі амбіції, але за фактом є абсолютною посередністю на цей момент. Клуб заплатив за нього колосальні гроші, але при цьому який досвід у Мудрика? Півтора року дорослого футболу в лізі, яка на світлові роки відстала від турніру, в якому зараз доводиться доводити, що він вартує цих грошей? Він ніколи не був у такій ситуації, коли за тебе вивалили купу бабла і вимагають чудес, до яких ти банально не готовий, у створенні яких тобі ніхто не допомагає.

Підозрюю, виходу з ситуації Мудрик не знає. Колись він не зумів закріпитися в Шахтарі, пішов по орендах. Були бразильці, з ним ніхто не панькався. Навіщо панькатися, якщо є бразильці, за яких платили гроші? Прийшов Де Дзербі, який змінив ставлення до Мудрика, а Йовічевіч вже зробив з нього зірочку українського футболу. Але зірочка українського футболу – не тотожне поняття до зірки європейського футболу, чи хоча б зірки АПЛ. Але довкола цієї зірочки була команда, яка повірила в цю зірочку і грала на неї, робила ще більш блискучою. У Челсі не буде Де Дзербі і немає команди, яка буде ставитися до Мудрика так, як це було в Шахтарі. Підлаштовуватися ніхто не буде. Це треба всім зрозуміти. І нам, і йому.

У Байєрі, куди Мудрик майже перейшов улітку 2022-го, він би мав великі шанси стати зіркою. У зіграному Арсеналі Артети Мудрик мав би значно більше шансів проявити себе, ніж у цьому "синьому балагані". Бо його хотів сам Артета, який телефонував, розмовляв. У Челсі все вирішили власники-бейсболісти.

Трансфер у Баварію був би для Мудрика манною небесною. Він міг би реанімувати європейську кар’єру, тому що Баварія – це топ-клуб. Це зріла команда, яка бореться за чемпіонство, домінує на полі, грає з позиції сили. Там є футболісти-лідери, які можуть підтримати, допомогти проявити найкращі якості для досягнення результату. Так, Баварія хотіла Мудрика, щоб компенсувати втрату Комана. Там скромний вибір футболістів на флангах атаки і Мудрик мав би хороші шанси на стабільну ігрову практику. Але Челсі не відпустив, і вони продовжують мучитися своїм футболом і мучити вболівальників", – заявив Вацко в ефірі авторської програми Вацко on air.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Михайло Мудрик зіграв за Челсі 25 матчів у всіх турнірах. Забив 4 голи і віддав 2 асисти.

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