Забарный оказался в топ-10 спринтеров АПЛ – Мудрика нет, лидер ошеломляет
Защитник Борнмута Илья Забарный может похвастаться великолепной скоростью.
Украинский легионер “вишен” попал в топ-10 рейтинга игроков АПЛ, которые развили наибольшую скорость в нынешнем сезоне. Пик Забарного – 36,6 км/ч., что дало восьмое место.
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Михаил Мудрик обычно также фигурировал в таких списках, но на этот раз его нет. Имя лидера вообще удивляет. Главным спринтером нынешней АПЛ оказался крупный центрбек Тоттенхэма – Мики ван де Вен, который единственный пересек отметку в 37 км/ч.
Добавим, что Забарный выходил в основе Борнмута на абсолютно все 22 тура чемпионата, однако результативными действиями не отличался. Следующий матч "вишни" сыграют на поле Фулхэма 10 февраля.
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