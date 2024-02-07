Украинский легионер “вишен” попал в топ-10 рейтинга игроков АПЛ, которые развили наибольшую скорость в нынешнем сезоне. Пик Забарного – 36,6 км/ч., что дало восьмое место.

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Михаил Мудрик обычно также фигурировал в таких списках, но на этот раз его нет. Имя лидера вообще удивляет. Главным спринтером нынешней АПЛ оказался крупный центрбек Тоттенхэма – Мики ван де Вен, который единственный пересек отметку в 37 км/ч.

Добавим, что Забарный выходил в основе Борнмута на абсолютно все 22 тура чемпионата, однако результативными действиями не отличался. Следующий матч "вишни" сыграют на поле Фулхэма 10 февраля.

Micky van de Ven has got PACE



These are the 10 quickest players in the Premier League this season ️ pic.twitter.com/32ACOX5Mlk — Match of the Day (@BBCMOTD) February 6, 2024

Неубедительность Забарного оставила Борнмут без победы над Ноттингемом – ничья продлила безвыигрышную серию