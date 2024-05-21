Венсан Компані може стати наступником Томаса Тухеля в Баварії. Про це інформує Voetbal International, посилаючись на кілька видань з Бельгії та Німеччині. Рада директорів Рекордмайстра хотіла б запросити Пепа Гвардіолу, але каталонець не зацікавлений у поверненні до Мюнхена. У цьому плані Компані здається непоганим варіантом, адже він є учнем Гвардіоли.

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Крім цього Венсан розмовляє німецькою – свого часу він був капітаном Гамбурга, з яким доходив до півфіналу Кубка УЄФА.

Як тренер Компані зробив собі ім'я, коли вивів Бернлі в АПЛ. Цього сезону "кларетові" не зуміли зберегти прописку в елітному англійському дивізіоні, але в цьому немає провини Компані – вважається, що тренер виконав відмінну роботу.

Раніше від роботи в Баварії відмовилися Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік і Олівер Гласнер.

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