Півзахисник дортмундської Борусії U-19 Данило Кревсун опинився за крок від того, щоб стати чемпіоном Німеччини.

Юнацька Бундесліга, півфінал, матч-відповідь

Герта U-19 – Борусія U-19 – 3:3 (по пенальті – 4:5) (перший матч – 2:2)

Голи: Рольке, 34, 68, Нді, 59 – Ветьєн, 35, 46, Кемпбелл, 49

Вилучення: Любах, 83 (Борусія U-19, друга жовта картка)

Захисник збірної України продовжить кар'єру в Бундеслізі – презентація відбудеться вже цього тижня

Молодіжна команда дортмундської Борусії вийшли у національний фінал юнацької Бундесліги. У статусі переможця ліги "Захід" "джмелі" в 1/2 турніру зустрічались з тріумфатором ліги "Північ" – Гертою. Перший поєдинок завершився з рахунком 2:2, тож долю путівки відклали на матч-відповідь.

Команди не відсиджувались у захисті і влаштували справжню битву, забивши на двох 6 голів (останні 10 хвилин Дортмунд догравав у меншості). Як наслідок, все довелось вирішувати у серії післяматчевих пенальті. У лотереї більше пощастило Борусії – вона забила на гол більше.

До слова, український півзахисник Данило Кревсун вийшов в основі і провів на полі увесь поєдинок. Наш земляк першим з дортмундців пробивав пенальті і не схибив, впевнено перегравши голкіпера Герти.

У фіналі Борусія зіграє з Хоффенхаймом U-19, який своєю чергою у півфіналі двічі здолав Борусію М (6:2 і 4:0). Гра відбудеться 2 червня.

"Крістіан Шевченко – наш козак, ми навчили його гасла "Слава Україні": Динамо не підійшов, зате Байєру поклав шедевр