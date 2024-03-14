"Це неймовірно. Коли ти програєш 0:3 у першому таймі, дуже важко перемикнутися, тому що ти пропускаєш 3 голи й це, звичайно, виснажує.

Перший англійський гол Забарного у відеоогляді матчу Борнмут – Лутон – 4:3

Але у нас чудова команда, ми швидко відреагували та проаналізували свої помилки, почали боротись у другому таймі і зробили це. Ми просто програли декілька дуелей, коли вони забили, тому трохи підкоригували нашу тактику і почали вигравати дуелі.

Моя сім'я приїхала сюди минулого тижня в гості і була на стадіоні. Це дивовижно. Їм сподобались ігри АПЛ і це неймовірно. Після матчу вони сказали, що їм треба більше таблеток, тому що це був великий стрес. Вони не так часто приходять на матчі, тому забити було чудово.

Я не забиваю багато м'ячів, але хочу робити це якнайчастіше. Для мене важливо, що мої рідні тут. Це для них та для нашої країни, тому що я знаю, що мій народ спостерігає за мною і я дуже пишаюсь тим, що є частиною цієї країни. Я бажаю своєму народові всього найкращого.

Звичайно, ми не будемо зупинятись, нам треба заробляти очки, аби піднятись якомога вище. Я знаю рівень цієї команди і думаю, що ми можемо завершити сезон у верхній половині таблиці.

Незабаром буде дуже важлива для всіх українців гра проти Боснії і Герцеговини. Я зроблю все, що можу, тому що нам потрібно виграти і потрапити на Євро", – цитує Забарного BBC.

Нагадаємо, Ілля зумів відзначитись у воротах Лутона (4:3), допомігши своїй команді вирвати перемогу після 0:3. Загалом у поточному сезоні українець провів за Борнмут 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з "вишнями" розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює захисника у 25 млн євро.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми