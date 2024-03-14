Перший англійський гол Забарного у відеоогляді матчу Борнмут – Лутон – 4:3
14 березня 06:30 - Читать на русском
Борнмут та Лутон перетворили на божевілля своє перегравання 17 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
50’ Домінік Соланке
62’ Ілля Забарний
64’ Антуан Семеньо
84’ Антуан Семеньо
Тахіт Чонг 9’
Чідозі Огбене 31’
Рос Барклі 45+1’
9’ Тахіт Чонг
31’ Чідозі Огбене
45+1’ Рос Барклі
50’ Домінік Соланке
62’ Ілля Забарний
64’ Антуан Семеньо
84’ Антуан Семеньо
Лутон до перерви трощив господарів з рахунком 3:0. Втім, після відпочинку все перевернулось з ніг на голову. Борнмут за 14 хвилин відновив рівновагу.
Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми
Ілля Забарний оформив свій перший гол в Англії. Українець отримав шанс на подачі кутового і головою таки буцнув м'яч за лінію воріт. Дубль Семеньо довершив розкішний камбек Борнмута – 4:3.
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