Борнмут та Лутон перетворили на божевілля своє перегравання 17 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Лутон до перерви трощив господарів з рахунком 3:0. Втім, після відпочинку все перевернулось з ніг на голову. Борнмут за 14 хвилин відновив рівновагу.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми

Ілля Забарний оформив свій перший гол в Англії. Українець отримав шанс на подачі кутового і головою таки буцнув м'яч за лінію воріт. Дубль Семеньо довершив розкішний камбек Борнмута – 4:3.