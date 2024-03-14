"Это невероятно. Когда ты проигрываешь 0:3 в первом тайме, очень трудно переключиться, потому что ты пропускаешь 3 гола и это, конечно, истощает.

Первый английский гол Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Лутон – 4:3

Но у нас замечательная команда, мы быстро отреагировали и проанализировали свои ошибки, начали бороться во втором тайме и сделали это. Мы просто проиграли несколько дуэлей, когда они забили, поэтому немного подкорректировали нашу тактику и начали выигрывать дуэли.

Моя семья приехала сюда на прошлой неделе в гости и была на стадионе. Это удивительно. Им понравились игры АПЛ и это невероятно. После матча они сказали, что им надо больше таблеток, потому что это был большой стресс. Они не так часто приходят на матчи, поэтому забить было замечательно.

Я не забиваю много мячей, но хочу делать это как можно чаще. Для меня важно, что мои родные здесь. Это для них и для нашей страны, потому что я знаю, что мой народ наблюдает за мной и я очень горжусь тем, что являюсь частью этой страны. Я желаю своему народу всего наилучшего.

Конечно, мы не будем останавливаться, нам надо зарабатывать очки, чтобы подняться как можно выше. Я знаю уровень этой команды и думаю, что мы можем завершить сезон в верхней половине таблицы.

Вскоре будет очень важная для всех украинцев игра против Боснии и Герцеговины. Я сделаю все, что могу, потому что нам нужно выиграть и попасть на Евро", – цитирует Забарного BBC.

Напомним, Илья сумел отличиться в воротах Лутона (4:3), чем помог своей команде вырвать победу после 0:3. Всего в текущем сезоне украинец провел за Борнмут 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с "вишнями" рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в 25 млн евро.

Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание спустя 3 месяца после драмы