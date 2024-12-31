Челси удержал победу над Лутоном в поединке 19-го тура АПЛ без Михаила Мудрика, а Эвертон Миколенко был разбит Вулверхэмптоном, за который играет другой украинец – Макс Килман.

Мудрик впервые с мая не вышел на поле в составе Челси, попав в заявку команды, – Почеттино решил не рисковать украинцем после повреждения в предыдущей игре. Фанаты лондонцев обвинили аргентинского специалиста в странных решениях.

Челси пережил ад против Лутона в матче АПЛ – Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбэк

Поединок пропустил и Рахим Стерлинг, у которого не было никакой травмы – англичанин имел провальную реализацию в матче с Вулверхэмптоном. Героем встречи стал Коул Палмер, который оформил дубль в ворота Лутона, еще и отметился ассистом. В матче сыграли также Армандо Броя и Нони Мадуэке – игроки, которых лондонцы планируют отпустить уже в январе.

А вот Миколенко с Эвертоном были разбиты Вулверхэмптоном. Украинец не всегда успевал накрывать соперников, но это было следствием ошибок его одноклубников. "Волки" одержали победу со счетом 3:0, а один из мячей забил Макс Килман, который даже имеет паспорт Украины. Однако, натурализовать его не удалось из-за того, что в свое время Килман был заигран за футзальную сборную Англии.

Вулверхэмптон эффектно разбил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол